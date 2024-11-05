В Грузии аннулировали результаты выборов на десятках участков: что произошло

Отметки на бюллетенях просвечиваются сквозь рамку-конверт при загрузке в аппарат для подсчета голосов

В Грузии районный суд Тетрицкаро аннулировал результаты сомнительных парламентских выборов на 30-ти избирательных участках. Причиной стало нарушение тайны голосования – речь идет о просвечивании меток на избирательных бюллетенях.

Об этом сообщает грузинское издание Sova News со ссылкой на комментарий судьи Владимира Хучуа. Судья подтвердил, что в ходе следственного эксперимента было выявлено нарушение конфиденциальности избирательного процесса.

Для проверки ситуации в зале суда провели имитационные выборы с использованием электронных урн. Было обнаружено, что отметки на бюллетенях просвечиваются сквозь рамку-конверт при погрузке в аппарат для подсчета голосов. Это нарушает право избирателей на тайное голосование.

"Суд удовлетворил наш иск, создав новый прецедент в защите права избирателей на тайное голосование. Это решение важно для обеспечения демократического избирательного процесса", — заявил истец, "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ).

Отмечается, что теперь АМЮГ потребует отмены результатов выборов на всех участках, где применялись электронные урны для голосования. Участки, оборудованные такими урнами, охватили более 90% избирателей. Кроме просвечивания, обнаружен также маркер, замечающий бюллетени, что может стать еще одним аргументом в пользу отмены результатов выборов.

Напомним, что выборы в парламент в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Борьба шла между партией "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет, и проевропейскими оппозиционными политическими силами.

По данным ЦИК страны, провластная партия "Грузинская мечта", которую еще называют пророссийской, получила на выборах более 54% голосов, опередив оппозиционные партии. Это позволяет ей снова единолично сформировать грузинское правительство.

Оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили объявили, что не признают результаты выборов в стране. Они заявили, что результаты были сфальсифицированы под влиянием России и призвали жителей страны выходить на митинги. Уже 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты. Уже на следующий день 29 октября присоединились к митингу и молодежь.

Ранее "Телеграф" писал об истинной причине пророссийского выбора на парламентских выборах в Грузии. Об этом политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал специально для "Телеграфа".