Из-за результатов выборов в Грузии оппозиция пообещала протесты и доказательства фальсификации

Оппозиция обещает обнародовать доказательства фальсификаций

Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержала победу на парламентских выборах с результатом 54,27% голосов. В парламент также проходят четыре оппозиционные силы. "Коалиция за перемены" получила 10,8% голосов, партия "Единство – Национальное движение" – 10,09%, "Сильная Грузия" – 8,75%, а "Хухаря за Грузию" – 7,75%.

По данным Центральной избирательной комиссии, подсчитаны бюллетени из 99,16% избирательных участков. При этом результаты голосования за границей существенно отличаются от общенациональных показателей. На зарубежных участках победила "Коалиция за перемены" с 29,07% голосов. За ней следуют "Единство – Национальное движение" с 20,83% и "Грузинская мечта" с 17,73%.

Результаты выборов в Грузии

Оппозиционные силы не признают результаты выборов. Лидер "Единства – Национального движения" Тина Бокучава заявила о переходе партии в "режим чрезвычайной ситуации". Глава "Коалиции за перемены" Ника Гварамия обвинил власть в "конституционном перевороте" и пообещал обнародовать доказательства фальсификаций.

"Сильная Грузия" также присоединилась к обвинениям в фальсификациях. Представительница партии Анна Долидзе отметила, что обнародованные результаты не отражают свободу грузинского народа.

Партия "Хухаря за Грузию" заняла более сдержанную позицию. Заместитель председателя партии Натия Мезриншвили сообщила об обнаруженных нарушениях, в том числе о случаях голосования по поддельным документам и раздаче заполненных бюллетеней.

Неправительственные организации, наблюдавшие за выборами, также отказались признавать их результаты. Оппозиционные силы анонсировали проведение акций протеста.

Всего на выборах работало 3111 избирательных участков в Грузии и 67 участков в 53 городах 42 стран мира.

Ранее "Телеграф" писал, что в Грузии во время парламентских выборов зафиксированы массовые нарушения и драки. Местные журналисты фиксируют вопиющие нарушения во время избирательного процесса.