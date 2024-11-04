В Грузии возобновились протесты: там даже заметили Грету Тунберг (фото, видео)

Оппозиция намерена выходить каждый день

В Грузии после парламентских выборов вновь начался митинг оппозиции. Как известно, противники правящей партии отказались признавать результаты голосования.

В частности оппозиционный журналист Зураб Джавахадзе напомнил, что требования оппозиции сводятся к бойкоту результатов выборов, требования их аннуляции и проведения новых. В то же время, он отмечает, что со дня голосования прошло уже девять дней и протестный потенциал у граждан уже слегка угас.

Тем временем "Эхо Кавказа" сообщает, что один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия сообщил, что они начинают ежедневные протесты. В планах заблокировать дороги и начать масштабную акцию возле Дворца спорта в Тбилиси.

"Наш план в том, что акциями протеста должен быть охвачен весь город. Мы будем в Тбилиси везде и каждый день. Только стоять на Руставели недостаточно. Мы должны быть на каждой площади и на каждом мосту", — сказал он.

Инициативу по проведению митингов также поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. В то же время в правящей партии "Грузинская мечта", которая победила на выборах, отмечают, что такие акции могут привести к столкновениям с полицией.

Примечательно то, что на акциях также засветилась и шведская экоактивистка Грета Тунберг, однако непонятно, приехала ли она в Грузию именно для этого, или просто оказалась рядом.

Как известно, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, в ходе которых пророссийская "Грузинская мечта" получила 54% голосов. Однако президент страны и ряд оппозиционных партий с результатами не согласились, заявили о фальсификациях и потребовали проведения повторного голосования.

28 октября, тысячи грузин вышли на акцию протеста возле парламента. Митингующие перекрыли проспект Руставели, требуя отмены результатов выборов.