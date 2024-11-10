ГУР перехватило переговоры военных КНДР: о чем они общались (видео)

Разговор был коротким

Украинские военные получили доказательство нахождения военных из Северной Кореи на территории Курской области России. Они перехватили радиопереговоры на корейском языке.

Об этом сообщило Главное управление развода Министерства обороны Украины. Перехват разговора военных КНДР, вовлеченных Россией в войну против Украины, был осуществлен 9 ноября 2024 года.

По данным ГУР, северные корейцы, размещенные для выполнения задач в Курской области, ведут эфир на корейском. В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

"ГУР МОУ напоминает ― за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ратифицировал "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР". Документ был заключен во время его визита в Пхеньян 19 июня 2024 года из стран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно ВСУ впервые вступили в бой с армией КНДР, но столкновение было "маломасштабным".