Отключения света могут начаться скоро. Сколько стоит подготовится к блэкаутам: от эконом до люкса

Сколько стоит подготовиться к отключениям света в 2025 году. Подсчитали варианты для нескольких сценариев

Украинцев предупредили о потенциально тяжелой осени с возможными отключениями света. Из-за продолжающихся российских атак снова становятся актуальными советы для энергонезависимости.

"Телеграф" рассказывает о том, как подготовится к возможным блэкаутам уже сейчас.

Отключения света могут вернуться

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко предупредил, что осень может оказаться сложным периодом для энергетики. Он призвал население и бизнес подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

YASNO — бренд, под которым входящий в Группу ДТЭК операционный холдинг D.Solutions поставляет электроэнергию и газ.

"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет… Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже готовыми к разным сценариям", — сказал он.

Коваленко дал несколько советов населению по поводу того, как быть готовым к возможным отключениям:

запастись, если еще вдруг не приобрели, повербанками, фонариками или проверить исправность имеющихся;

продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;

подпитывайте все гаджеты и повербанки, чтобы они имели полный заряд;

держите дома запас воды и быстро не портящейся пищи.

Важно: Коваленко не утверждает, что грядет блэкаут, а наоборот отмечает, что сейчас ситуация полностью контролируемая: энергосистема сбалансирована, отключений нет. В то же время атаки на энергетическую инфраструктуру невозможно предусмотреть, поэтому следует быть готовыми к разным сценариям

Комлекты выживальщика — от базы до люкса

"Телеграф" подсчитал во сколько обойдется подготовка к отключениям.

Сценарий "эконом"

Для него понадобиться только самое необходимое: 1-2 мощных повербанка, которых хватит для зарядки смартфонов и ноутбука и работы роутера, фонарик, запас воды и пищи.

Расчет:

2 мощных повербанка — ~ 2000 гривен.

LED-фонарик или лампа — ~ 250-500 гривен.

Упаковка воды — ~150 гривен.

Непортящаяся еда по типу сухпая — ₴ 500 гривен (суточный набор).

Итого: 2000-3000 гривен.

Комфорт

Для такого сценария понадобится уже зарядная станция. Она позволит не просто переждать отключения, но и сделать это в относительном комфорте.

Прежде всего стоит напомнить то стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений обычно составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы).

Следовательно, при выборе станции необходимо ориентироваться на такое время её работы. То есть, станции должно хватить на 4 часа пользования всеми приборами, которые вам необходимы. Однако в этом и заключается главная проблема при выборе, ведь потребности у всех разные, а значит, и общей рекомендации быть не может.

Комфортный сценарий в этом случае может предполагать работу или отдых без ограничений. А соответственно необходима станция, которая "потянет" это все. Возьмем: ноутбук, два смартфона, Wi-Fi роутер, оптоволокно и две лампы

При таком раскладе необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Вышеуказанным характеристикам соответствуют следующие зарядные станции:

К станции мы также добавим часть вещей из "базового" набора (еда, вода и лампы). Итого: ~ 8-10 тысяч гривен.

"Люкс"

А этот сценарий предполагает, что человек не желает ограничивать себя ни в чем при отключениях и может себе позволить мощную станцию, которая сможет стать генератором для целой квартиры. Соответственно такой гаджет должен потянуть холодильник, телевизор, интернет, микроволновку, ноутбук и зарядку телефонов.

И даже под такой запрос найдется станция:

Итого: ~ 60 тысяч (вместе с водой и едой).

