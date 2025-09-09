Отключения света могут начаться скоро. Сколько стоит подготовится к блэкаутам: от эконом до люкса
-
-
Сколько стоит подготовиться к отключениям света в 2025 году. Подсчитали варианты для нескольких сценариев
Украинцев предупредили о потенциально тяжелой осени с возможными отключениями света. Из-за продолжающихся российских атак снова становятся актуальными советы для энергонезависимости.
"Телеграф" рассказывает о том, как подготовится к возможным блэкаутам уже сейчас.
Отключения света могут вернуться
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко предупредил, что осень может оказаться сложным периодом для энергетики. Он призвал население и бизнес подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.
YASNO — бренд, под которым входящий в Группу ДТЭК операционный холдинг D.Solutions поставляет электроэнергию и газ.
"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет… Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже готовыми к разным сценариям", — сказал он.
Коваленко дал несколько советов населению по поводу того, как быть готовым к возможным отключениям:
- запастись, если еще вдруг не приобрели, повербанками, фонариками или проверить исправность имеющихся;
- продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
- подпитывайте все гаджеты и повербанки, чтобы они имели полный заряд;
- держите дома запас воды и быстро не портящейся пищи.
Важно: Коваленко не утверждает, что грядет блэкаут, а наоборот отмечает, что сейчас ситуация полностью контролируемая: энергосистема сбалансирована, отключений нет. В то же время атаки на энергетическую инфраструктуру невозможно предусмотреть, поэтому следует быть готовыми к разным сценариям
Комлекты выживальщика — от базы до люкса
"Телеграф" подсчитал во сколько обойдется подготовка к отключениям.
Сценарий "эконом"
Для него понадобиться только самое необходимое: 1-2 мощных повербанка, которых хватит для зарядки смартфонов и ноутбука и работы роутера, фонарик, запас воды и пищи.
Расчет:
- 2 мощных повербанка — ~ 2000 гривен.
- LED-фонарик или лампа — ~ 250-500 гривен.
- Упаковка воды — ~150 гривен.
- Непортящаяся еда по типу сухпая — ₴ 500 гривен (суточный набор).
Итого: 2000-3000 гривен.
Комфорт
Для такого сценария понадобится уже зарядная станция. Она позволит не просто переждать отключения, но и сделать это в относительном комфорте.
Прежде всего стоит напомнить то стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений обычно составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы).
Следовательно, при выборе станции необходимо ориентироваться на такое время её работы. То есть, станции должно хватить на 4 часа пользования всеми приборами, которые вам необходимы. Однако в этом и заключается главная проблема при выборе, ведь потребности у всех разные, а значит, и общей рекомендации быть не может.
Комфортный сценарий в этом случае может предполагать работу или отдых без ограничений. А соответственно необходима станция, которая "потянет" это все. Возьмем: ноутбук, два смартфона, Wi-Fi роутер, оптоволокно и две лампы
При таком раскладе необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:
Вышеуказанным характеристикам соответствуют следующие зарядные станции:
К станции мы также добавим часть вещей из "базового" набора (еда, вода и лампы). Итого: ~ 8-10 тысяч гривен.
"Люкс"
А этот сценарий предполагает, что человек не желает ограничивать себя ни в чем при отключениях и может себе позволить мощную станцию, которая сможет стать генератором для целой квартиры. Соответственно такой гаджет должен потянуть холодильник, телевизор, интернет, микроволновку, ноутбук и зарядку телефонов.
И даже под такой запрос найдется станция:
Итого: ~ 60 тысяч (вместе с водой и едой).
