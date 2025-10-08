Ситуация в энергетике сложная. Где она самая трудная и какие регионы под угрозой прежде всего
В преддверии холодов страна-террорист снова пытается забрать у нас свет и тепло
Ситуация в энергетике Украины остается сложной. В ночь на среду, 8 октября, Россия ударила по энергообъектам Черниговщины и Днепропетровщины — абсолютно всех украинцев просят экономить электричество.
Что нужно знать:
- Россия продолжает энергетический террор
- "Укрэнерго" просит украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние часы
- В преддверии холодов враг целенаправленно атакует источники тепла в Украине
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики призвали украинцев к экономии электроэнергии, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером (с 17:00 до 22:00). Это помогает снизить нагрузку на систему. Необходимость в экономном потреблении электроэнергии есть по всей Украине.
Где самая сложная ситуация
Самая тяжелая ситуация с энергоснабжением остается на Черниговщине. В области действуют ограничения. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.
В преддверии холодов Россия будет пытаться лишить украинцев тепла
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ UA, что Россия пытается атаковать источники тепла в Украине – это и котельные, и теплоцентрали. Сейчас враг в зоне 100-120 километров вдоль линии боевого столкновения и границы стремится уничтожить электричество, газ, распределительные сети.
И я думаю, что нам следует ожидать ударов по котельным, теплоэлектроцентралям, по всему, что является источником тепла. И, к сожалению, нужно готовиться к этим ударам и как можно скорее,
Ранее "Телеграф" рассказывал, о простом способе тратить меньше энергии во время стирки. Также есть пять секретов, как экономить электроэнергию — цифра в платежке станет меньше, а если все украинцы будут ответственными, возможно, удастся избежать массовых отключений света.