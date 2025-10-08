Укр

Ситуация в энергетике сложная. Где она самая трудная и какие регионы под угрозой прежде всего

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Россия атакует энергетические объекты Новость обновлена 08 октября 2025, 12:24
Россия атакует энергетические объекты. Фото Коллаж "Телеграф"

В преддверии холодов страна-террорист снова пытается забрать у нас свет и тепло

Ситуация в энергетике Украины остается сложной. В ночь на среду, 8 октября, Россия ударила по энергообъектам Черниговщины и Днепропетровщины — абсолютно всех украинцев просят экономить электричество.

Что нужно знать:

  • Россия продолжает энергетический террор
  • "Укрэнерго" просит украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние часы
  • В преддверии холодов враг целенаправленно атакует источники тепла в Украине

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики призвали украинцев к экономии электроэнергии, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером (с 17:00 до 22:00). Это помогает снизить нагрузку на систему. Необходимость в экономном потреблении электроэнергии есть по всей Украине.

Читайте на "Телеграфе": "Если каждый украинец выключит 1 лампочку": эксперт рассказал о том, что дает экономия

Где самая сложная ситуация

Самая тяжелая ситуация с энергоснабжением остается на Черниговщине. В области действуют ограничения. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.

В преддверии холодов Россия будет пытаться лишить украинцев тепла

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ UA, что Россия пытается атаковать источники тепла в Украине – это и котельные, и теплоцентрали. Сейчас враг в зоне 100-120 километров вдоль линии боевого столкновения и границы стремится уничтожить электричество, газ, распределительные сети.

И я думаю, что нам следует ожидать ударов по котельным, теплоэлектроцентралям, по всему, что является источником тепла. И, к сожалению, нужно готовиться к этим ударам и как можно скорее,

Александр Харченко

Ранее "Телеграф" рассказывал, о простом способе тратить меньше энергии во время стирки. Также есть пять секретов, как экономить электроэнергию — цифра в платежке станет меньше, а если все украинцы будут ответственными, возможно, удастся избежать массовых отключений света.

Теги:
#Энергетика #Обстрелы #Свет