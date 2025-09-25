Есть два сценария: эксперт рассказал, что ждет украинцев зимой и будут ли блэкауты

Отключение света в любом из сценариев является реалистичным

Украинцев с приближением зимы может ожидать два сценария отключений света из-за возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Украина входит в отопительный сезон с новыми сложными вызовами, которые могут быть жестче предыдущих лет.

Однако также у нас есть определенные достижения, которые могут помочь пройти этот сложный период. Об этом сказал специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус в комментарии "Телеграфу".

По словам эксперта, не следует исключать точечные или региональные перебои при пиковых нагрузках, особенно если будет жесткая и холодная зима. В то же время сценарий полного "мрака" (так называемого блэкаута) не является базовым для этой зимы, ведь Украина имеет подготовленные запасы, восстановила объекты и имеет международную поддержку.

Оптимистичный сценарий — это ограниченные отключения в пиковые часы и быстрое реагирование ремонтных бригад, отмечает Максим Гардус.

В то же время реальным может стать и пессимистический сценарий. Массированные атаки одновременно по генерации, магистральным сетям и газотранспортной системе могут привести к длительным отключениям в нескольких регионах или макрорегионах.

"Избежать худшего позволит сочетание двух факторов: усиление противовоздушной обороны, на что Украина рассчитывает со стороны партнеров, и дальнейшее международное давление на Россию, чтобы снизить ее ресурсные возможности для ведения "энергетического террора"", — подытожил эксперт.

