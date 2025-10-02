Тепло будет не у всех? Как в Черкассах готовятся к тяжелой зиме (документ)

Трубы заделывали в авральном режиме, но предусмотреть отключение невозможно

Температура воздуха в Украине стремительно падает, а люди с нетерпением ждут, когда в квартирах наконец-то станет тепло. Все лето и осень коммунальщики по всей стране латали тепловые сети и отчитывались о выполненных работах.

Что нужно знать

Отремонтировали 228 аварийных участков из 262 обнаруженных

Заменили почти 2000 метров труб в 2025 году

Еще 34 нарушения нуждаются в немедленном устранении.

"Телеграф" продолжает следить за подготовкой городов к отопительному сезону. На этот раз выяснилось, какая ситуация сложилась в областном центре Черкасской области.

Коммунальное предприятие "Черкассытеплокоммунэнерго" в ответ на запрос журналистов сообщило, что по состоянию на 1 октября 2025 года гидростатические испытания тепловых сетей завершены. На балансе предприятия находится 170,24 км труб. Все они прошли проверку и готовы к работе в отопительный сезон.

По данным коммунальщиков, в городе работает 33 котельные, 81 центральный тепловой пункт и 109 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

В ходе проведения испытаний выявили 262 нарушения. На сегодняшний день уже отремонтировано 228 аварийных участков. Осталось устранить 34 проблемы, из которых 6 относятся к категории ведомственных.

Ответ КП по запросу "Телеграфа"

Коммунальщики отмечают, что количество тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения имеет длительный срок эксплуатации. Это может привести к отключениям, которые невозможно спрогнозировать.

Согласно разработанным графикам, к началу отопительного сезона провели техническое обслуживание горелок котлов и другое экспертное обследование. Также обновили 16 котлов с гидравлическим испытанием повышенным давлением. В общей сложности в 2025 году заменили около 2000 метров трубопроводов.

Ответ коммунальщиков на запрос "Телеграфа"

По поводу наличия резервного источника питания в жилых домах и термомодернизации жилых домов предприятие ответило, что не владеет этой информацией.

В КП подчеркивают, что техническое состояние внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилого фонда в Черкассах – вызов для предприятия. Также проблемой называют ограниченное наличие энергоресурсов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы оборудования предприятия.

