Зеленский спешит организовать встречу с Трампом: СМИ узнали, что Киев предложит Вашингтону

В США уже обсуждают план Украины

В Украине растет надежда на то, что избранного президента США Дональда Трампа удастся склонить на свою сторону. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться проведения встречи с ним как можно быстрее.

Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных представителей украинского руководства. Там напомнили, что Зеленский и Трамп уже обсуждали ранее засекреченную часть Плана победы, в которой Вашингтону предложили решить, кому будет запрещено инвестировать в Украину после войны.

Согласно данным издания, эта идея была описана словами "Кто угодно, только не Китай" (Anyone but China или аббревиатура ABC).

"Этот подход сейчас интенсивно обсуждается за закрытыми дверями в Конгрессе США", — сообщил источник издания, отметив, что Зеленскому дали совет использовать этот аргумент на переговорах.

В свою очередь неназванный европейский чиновник отметил, что Трампу тоже донесли аргумент о том, что Индо-Тихоокеанский театр вероятных боевых действий будет начинаться в Украине.

Согласно данным западных СМИ, Украина также предложила западным партнерам первыми получить доступ к своим залежам ископаемых. Кроме того, Зеленский предлагал Трампу заменить американских солдат в Европе на украинских, поскольку американский президент еще во времена своей первой каденции грозил вывести их оттуда.

"Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели", — говорится в материале.

Отмечается, что в Украине появилась надежда на то, что Трампа удастся склонить на свою сторону. Это появилось, после того как избранный президент США выдвинул Майка Вальца на должность советника по нацбезопасности, а Марко Рубио — на должность госсекретаря. Первого считают сторонником Украины, а второго — другом НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о новых членах команды Трампа и что они думают о нынешней войне в Европе.