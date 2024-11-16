Зеленський поспішає організувати зустріч із Трампом: ЗМІ дізналися, що Київ запропонує Вашингтону

У США вже обговорюють план України

В Україні зростає надія, що обраного президента США Дональда Трампа вдасться схилити на свій бік. Тому президент України Володимир Зеленський намагається домогтися проведення зустрічі з ним якнайшвидше.

Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на неназваних представників українського керівництва. Там нагадали, що Зеленський та Трамп вже обговорювали раніше засекречену частину Плану перемоги, у якій Вашингтону запропонували вирішити, кому буде заборонено інвестувати в Україну після війни.

За даними видання, цю ідею було описано словами "Хто завгодно, тільки не Китай" (Anyone but China або абревіатура ABC).

"Цей підхід зараз інтенсивно обговорюється за зачиненими дверима в Конгресі США", — повідомило джерело видання, зазначивши, що Зеленському дали пораду використати цей аргумент на переговорах.

Своєю чергою, неназваний європейський чиновник зазначив, що Трампу теж донесли аргумент про те, що Індо-Тихоокеанський театр ймовірних бойових дій розпочинатиметься в Україні.

За даними західних ЗМІ, Україна також запропонувала західним партнерам першими отримати доступ до своїх покладів копалин. Крім того, Зеленський пропонував Трампу замінити американських солдатів у Європі українськими, оскільки американський президент ще за часів своєї першої каденції погрожував вивести їх звідти.

"Для Зеленського багато залежатиме від успіху цієї стратегії найближчими тижнями", — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що в Україні з’явилася надія, що Трампа вдасться схилити на свій бік. Це з’явилося після того, як обраний президент США висунув Майка Вальца на посаду радника з нацбезпеки, а Марко Рубіо — на посаду держсекретаря. Першого вважають прихильником України, а другого – другом НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про нових членів команди Трампа і що вони думають про нинішню війну у Європі.