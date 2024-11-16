Команда Трампа придумала, как остановить Иран без применения оружия

Уже разработан специальный план

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа разработала план "максимального давления" на Иран, чтобы разорить его.

Об этом сообщает Financial Times. По словам источника издания, новая администрация Трампа ставит целью доведение Ирана до банкротства.

Это сделает невозможным или замедлит темпы разработки собственного ядерного оружия Тегераном. К тому же, внешнеполитическая команда Трампа будет пытаться усилить санкции против Ирана. Они распространятся и на экспорт нефти.

"Он полон решимости восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно быстрее разорить Иран", — сказал эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа.

О плане "максимально давления" Трампа

По словам издания, этот план – изменение внешней политики США. Он возник еще в период обострения ситуации на Ближнем Востоке после того, как атака ХАМАС 7 октября 2023 спровоцировала волну региональных боевых действий. В результате чего почти замороженная война Израиля с Ираном началась снова.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Трамп не раз подчеркивал, что остановит войны в мире. Он говорил и о соглашении с Ираном.

"Мы должны заключить соглашение, потому что последствия невозможны. Мы должны заключить соглашение", — сказал он тогда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минюст США выдвинул официальные обвинения Ирану, пытавшемуся устроить покушение на Трампа.