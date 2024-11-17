В одном из городов Украины ввели экстренные отключения света

Пока неизвестно, когда электроэнергия вернется

В Одесской области ввели аварийные отключения электроэнергии после массированной атаки по Украине, которая была утром в воскресенье, 17 ноября.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК. Там не указали, до которого часа у горожан не будет элекричества в домах.

"Энергетики делают все возможное, чтобы устранить последствия массированной атаки российских оккупантов. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

Стоить добавить, что если речь идет об аварийных графиках, то никто не может точно сказать, когда свет в домах снова появится.

Отметим, что на утро по распоряжению НЭК "Укрэнерго" экстренные отключения ввели: в городе Киев и Киевской области, а также в Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

Кроме того, мэр города Геннадий Труханов пишет:

"У многих одесситов нет света и воды, не работают большие котельные. Больницы и критическая инфраструктура на генераторах, время восстановления электроснабжения неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 17 ноября российские военные устроили массированную атаку по Украине. Они запускали ракеты и дронами. В результате есть погибшие, пострадавшие, а также разрушения.