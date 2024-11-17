Цель – энергетика: Зеленский рассказал, сколько ракет выпустила РФ по Украине во время массированной атаки

Зафиксировано попадание в нескольких областях.

Минувшей ночью и утром россияне применили около 120 ракет разных типов и 90 беспилотников. Это были крылатые ракеты, баллистика и БПЛА.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, россияне использовали дроны разных типов, в том числе иранские "Шахеды". Среди примененного оружия были также крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты, включая "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

Украинские силы противовоздушной обороны смогли уничтожить более 140 воздушных целей. В отражении атаки участвовали зенитные ракетные войска, истребители F-16, самолеты Су и МиГи, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Главной целью вражеского удара стала энергетическая инфраструктура на всей территории Украины. В результате попадания и падения обломков зафиксированы повреждения ряда объектов, отдельные районы остались без электроснабжения.

Самые серьезные последствия атаки зафиксированы в Николаеве, где в результате удара дрона погибли два человека, еще шестеро получили ранения, среди них двое детей.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электроснабжения в пострадавших районах. Президент также отметил слаженную работу всех подразделений противовоздушной обороны Украины и поблагодарил защитников за надежную защиту украинского неба.

Ранее Телеграф писал, что россияне били по Украине множеством ракет. Какие города попали под удар.