Снимут не все ограничения: все детали разрешения на удары по России и карты, куда теперь достанет Украина

В США предполагают, что ракеты в первую очередь полетят в Курскую область

Украина добилась разрешения на удары западным дальнобойным оружием по территории России за два месяца до ухода президента США Джо Байдена со своей должности. При этом в Вашингтоне не считают, что это приведет к эскалации войны или существенному изменению ситуации на поле боя, к тому же не все ограничения будут сняты.

Об этом сообщают западные СМИ, комментируя информацию о решении Байдена. В частности издание Washington Post сообщило, что разрешение на удары является ответом на вовлеченность КНДР в войну.

Один из чиновников Белого дома сообщил, что удары ATACMS по России "будут иметь очень конкретный и ограниченный эффект". При этом в Пентагоне считают, что Кремль был готов к смягчению ограничений и эвакуировал потенциальные цели за пределы досягаемости ракет.

Отмечается, что некоторые чиновники выразили мнение, что ответный удар России может не стоить потенциального преимущества на поле боя, которое получит Украина. Однако после того, как на фронте засветились войска Ким Чен Ына, расчет изменился. В любом случае, в Вашингтоне считают это не новой главой войны, а ее "ограниченной эволюцией".

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что если Украина и получила разрешение на трансграничное применение ATACMS, то первыми это почувствуют российские войска в Курской области. Именно туда были стянуты северокорейские подразделения.

Один из источников издания сообщил, что некоторые ограничения все же сохранятся. Он не уточнил, о чем идет речь.

CNN в свою очередь сообщило, что Байден и советники обеспокоены вступлением войск КНДР в войну, поскольку видят в этом риски серьезной эскалации и начала новой опасной фазы войны.

"Американские официальные лица разделились во мнении относительно целесообразности разрешения новых возможностей. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны, в то время как другие обеспокоены сокращением запасов оружия", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Украина давно просила разрешение на применение дальнобойного оружия по российским объектам. В первую очередь она аргументировала это тем, что в последнее время россияне применяют очень много КАБ по прифронтовым городам. По словам официальных лиц единственный способ остановить террор сводится к уничтожению тактической авиации на земле. Для этого ВСУ понадобился бы способ наносить удары по отдаленным аэродромам на российской территории, с которых поднимаются бомбардировщики.

Однако Институт изучения войны (ISW) отмечает, что одними аэродромами дело не обойдется. Аналитики насчитали 245 военных объектов в радиусе поражения ATACMS, из которых лишь 36 военных аэродромов. Там даже составили детальную интерактивную карту со всеми подробностями, а найти ее можно по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что Великобритания и Франция также дали разрешения на использование крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.