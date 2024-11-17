По России полетят не только ATACMS: две страны последовали примеру Байдена — СМИ

Украине развязали руки

Президент США Джо Байден разрешил использование тактических баллистических ракет ATACMS по российской территории. Сразу же после этого появилась информация о том, что аналогичное разрешение Украина получила и от Франции и Великобритании в отношении крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Об этом сообщило издание Le Monde. Подробностей этого оно сообщать не стало.

"Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории России с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Байден пока не объявлял о своем решении официально, однако эта информация попала в прессу от проинформированных источников в американском правительстве.

Как известно, Париж и Лондон выражали одобрение на применение своих крылатых ракет по российской территории, однако окончательное решение там не приняли, сославшись на то, что Вашингтон запретил использовать свое дальнобойное оружие за пределами Украины.

Теперь, когда ограничения были сняты, у этих европейских стран не должно оставаться причин, чтобы удерживать Киев от ударов по военных объектах на территории РФ.

Стоит отметить, что в ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину, использовав 120 ракет и 90 беспилотников. Из-за этого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.