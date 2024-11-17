Знімуть не всі обмеження: всі деталі дозволу на удари по Росії та карти, куди тепер дістане Україна

У США припускають, що ракети насамперед полетять до Курської області

Україна домоглася дозволу на удари західною далекобійною зброєю по території Росії за два місяці до відставки президента США Джо Байдена зі своєї посади. При цьому у Вашингтоні не вважають, що це призведе до ескалації війни чи суттєвої зміни ситуації на полі бою, до того ж не всі обмеження буде знято.

Про це повідомляють західні ЗМІ, коментуючи інформацію про рішення Байдена. Зокрема, видання Washington Post повідомило, що дозвіл на удари є відповіддю на залучення КНДР у війну.

Один з чиновників Білого дому повідомив, що удари ATACMS по Росії "матимуть дуже конкретний і обмежений ефект".

Зазначається, що деякі чиновники висловили думку, що удар Росії у відповідь може не коштувати потенційної переваги на полі бою, яке отримає Україна. Однак після того, як на фронті засвітилися війська Кім Чен Ина, розрахунок змінився. У будь-якому випадку, у Вашингтоні вважають це не новою главою війни, а її "обмеженою еволюцією".

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела пише, що якщо Україна й отримала дозвіл на транскордонне застосування ATACMS, то першими це відчують російські війська в Курській області. Саме туди були стягнуті північнокорейські підрозділи.

Одне з джерел видання повідомило, що деякі обмеження все ж таки збережуться. Він не уточнив, про що йдеться.

CNN своєю чергою повідомило, що Байден і радники стурбовані вступом військ КНДР у війну, оскільки вбачають у цьому ризики серйозної ескалації та початку нової небезпечної фази війни.

"Американські офіційні особи розділилися на думці щодо доцільності дозволу нових можливостей. Деякі висловили стурбованість щодо ескалації війни, тоді як інші стурбовані скороченням запасів зброї", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Україна давно просила дозволу на застосування далекобійної зброї щодо російських об’єктів. Насамперед вона аргументувала це тим, що останнім часом росіяни застосовують дуже багато КАБ у прифронтових містах. За словами офіційних осіб, єдиний спосіб зупинити терор зводиться до знищення тактичної авіації на землі. Для цього ЗСУ знадобився б спосіб завдавати ударів по віддалених аеродромах на російській території, з яких піднімаються бомбардувальники.

Однак Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що одними аеродромами справа не обійдеться. Аналітики нарахували 245 військових об’єктів у радіусі поразки ATACMS, з яких лише 36 військових аеродромів. Там навіть склали детальну інтерактивну карту з усіма подробицями, а знайти її можна за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація, що Великобританія та Франція також дали дозволи на використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.