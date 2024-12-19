Зеленский подвел итоги встречи с Рютте: подтвердил, что Украина получит больше систем ПВО

Зеленский отметил, что встреча с Рютте была очень важной

Украина получит от НАТО больше систем противовоздушной обороны, в которых огромная потребность. Об этом 18 декабря шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

Об этом сообщил Офис президента Украины. Отмечается, что, кроме усиления украинского ПВО, обсуждался вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

"Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь одинаковую, что очень важно, не разделенную – одинаковую, общую позицию Европы относительно того, как обезопасить Украину, как укрепить наших людей и, конечно, сделать сильнее нашу армию", — отметил Зеленский перед встречей.

Комментируя встречу с генсеком НАТО в Telegram, Зеленский сказал, что она была очень важной и содержательной. По его словам, много времени было уделено вопросу укрепления ПВО Украины.

"Спасибо Марку, господину Генеральному секретарю НАТО, и всем партнерам за готовность более активно усиливать наш воздушный щит, а также работать вместе ради действенных гарантий безопасности. Альянс будет делать все, чтобы Украина была максимально сильной, если бы мы не перешли к более активной дипломатии", – добавил президент.

Отметим, что НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине вместо Соединенных Штатов Америки. Такой шаг был запланирован заранее.

Напомним, в июле 2024 г. на саммите НАТО в Вашингтоне Украине было предложено создать новую миссию НАТО со штаб-квартирой в Германии. Одной из ее задач является координация предоставления Киеву разносторонней помощи в долгосрочной перспективе.