Этот период отличался подчинением украинских земель Российской империи, что привело к потере автономии и культурным правам.

К концу XVIII века Украина, в частности ее левобережные и слобожанские территории, попала под контроль Российской империи. Этот период характеризовался активным наступлением российского самодержавия на автономию Украины.

Немецко-австрийский историк Иоганн христиан Энгель в свое время метко подметил уникальность нашего государства, назвав его "граничной стеной между культурной Европой и некультурной Азией", страной, "равной королевству" по своему пространству и природному богатству.

Процесс ликвидации украинской автономии начался с Переяславских статей 1659 года, существенно ограничивших автономию Гетманщины. А после перехода гетмана Ивана Мазепы на сторону шведов Петр I ввел жесткие репрессии против украинских казацких старшин и ликвидировал остатки автономии. В 1764 гетманство было официально упразднено, а власть сосредоточилась в руках русских губернаторов. Это привело к значительному ограничению прав украинцев и их культурной автономии. В 1775 году была уничтожена Запорожская Сечь, а в 1781 году ликвидирована полковая система на Гетманщине. В 1783 году Россия аннексировала Крым, уничтожив Крымское ханство, что явилось еще одним шагом к полной ликвидации украинской автономии.

Этот переход происходил не из-за военного превосходства или естественной необходимости, а из-за утонченной политики Московии, которая использовала самые позорные методы. Среди причин, почему независимые казаки оказались под московским игом, можно выделить хитрость и коварство: российские власти использовали манипуляции и обещания для ослабления казацкой элиты; внутренние конфликты: раскол в среде казаков и борьба за власть между разными полковниками осложнили сопротивление; откровенные убийства и казни украинских лидеров

Украина, обладающая огромным потенциалом и являвшаяся "плодовитой и щедро наделенной природой страной", постепенно превращалась в часть российского государства. Российская империя последовательно уничтожала украинскую государственность, лишая казаков автономии, подавляя любые проявления самостоятельности и национальной идентичности.

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