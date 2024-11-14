В Закарпатье черные лесорубы отомстили правоохранителям прямо под отделением полиции

А лесорубы оказались совсем не простыми

Инциденты с поджогами служебных автомобилей продолжаются в Украине. В этот раз пострадали правоохранители из Раховского района Закарпатской области. Ранее по заказу Кремля за денежное вознаграждение сжигали автомобили военных, ТЦК и т.д.

Но, в отличие от предыдущих случаев, на этот раз, вероятно, речь идет о возможной мести "черных лесорубов" против правоохранителей. Об этом пишет журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола в своем Телеграмме.

В поселке Ясиня неизвестные злоумышленники подожгли два полицейских автомобиля — Daewoo Lanos и Nissan Patrol. Транспортные средства были припаркованы у местного отделения полиции.

Полиция расследует поджог и еще не задержала подозреваемых. Открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

По словам депутата Ужгородского городского совета Виталия Глаголы, поджог мог быть актом мести за недавнюю спецоперацию правоохранителей против "черных лесорубов" в том же поселке Ясиня. Во время этой операции полицейским удалось изъять более 150 бревен, задержать двух местных жителей и собрать важные доказательства незаконной вырубки леса на 40 миллионов гривен.

Предыдущий конфликт с лесорубами

Таким образом, вероятно, что это местные "черные лесорубы", недовольные действиями полиции, пытались отомстить, сжег их служебные автомобили. Правоохранители продолжают расследование этого события.

Как сообщал "Телеграф" ранее, супруги из Днепра "охотились" за ПВО и устраивали поджоги. Один из них может навсегда оказаться в тюрьме.