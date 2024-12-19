Утка использовала запрещенный прием против собаки: видео стало вирусным

Домашняя птица подло повела себя по отношению к собаке, и люди не могут перестать смеяться

Житель Новой Зеландии снял на видео, как его домашняя утка по кличке Деннис-угроза ипользует запрещенный прием в отношении своего четвероногого друга, который на минуту потерял бдительность.

Интернет-пользователи не могут перестать смеяться над этим уморительным видео, которое было опубликовано на платформе TikTok в ноябре под именем пользователя @dennis.the.menace.duck.

На кадрах видно, как утка возится с большой пожилой собакой, когда та пытается помочиться. Птица кусает своего приятеля за спину, пока он сосредоточен на своих туалетных потребностях, а затем наносит коварный и болезненный удар.

"Деннис делает подлый выпад по яйцам Бойзи, пока тот ходил в туалет", — говорится в тексте в клипе.

После жестокого нападения пес отошел от утки, сохраняя бдительность на случай, если птица решит снова напасть, и она, конечно, попыталась.

Отметим, что видеоролик быстро стал вирусным в социальных сетях и на данный момент собрал более 1,1 миллиона просмотров и более 59 600 лайков.

Ранее мы показали кадры из Одесской области со странной птицей, похожей на пингвина. В сети также озвучили версию о том, что на видеозапись мог попасть представитель местного, но не очень широко известного вида птиц.