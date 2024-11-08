Шмыгаль успокоил украинцев, встревоженных законопроектом о дровах

Законопроект вызвал значительный резонанс среди украинцев

Никаких ограничений на заготовку дров для украинцев нет и не будет. Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время проведения седьмого регионального заседания Правительства Украины в Одессе. По его словам, правительство наоборот будет поддерживать украинцев, которые отапливают дома дровами.

"Более того, государство и правительство всячески будет способствовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Ведь в сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо", — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Украины, никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет. Кроме этого, правительство разрабатывает соответствующую программу поддержки тех украинцев, которые отапливают свои дома дровами.

Эта программа будет реализована вместе с партнерами. Ее детали не раскрываются.

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Напомним, 10 октября депутаты приняли закон, который предусматривает ответственность за хранение дров неустановленного происхождения. В частности, речь идет о штрафе от 34 тыс. грн и от 5 до 7 лет лишения свободы. Это вызвало широкий резонанс и протест в обществе.

Один из авторов скандального законопроекта Максим Павлюк назвал объемы, за которые наказание не будет угрожать. По его словам, без последствий можно будет хранить до 30 м3 сосновых дров или до 15 м3 дубовых.

Кроме того, эта норма заработает не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону, сообщается в Telegram-канале "Слуга народа". Он подчеркнул, что законопроект направлен на борьбу с "черными лесорубами" и незаконными пилорамами, а не на население, которое использует для отопления дрова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что один из инициаторов данного законопроекта, народный депутат Юрий Камельчук ("Слуга народа") рассказал, будут ли ходить по домам и проверять количество дров.