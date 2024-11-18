"Вышли в халатах и сели за стол": какой была встреча Зеленского и Януковича до его побега

Зеленский в одном из своих интервью упоминал, как имел опыт встречи с Януковичем

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский имел необычную встречу с Виктором Януковичем в тот период, когда он еще был при власти в Украине. Также на той встрече присутствовал "фиктивный" президент России Дмитрий Медведев.

О том, как прошла эта встреча Зеленский, который тогда был комиком "Квартал 95", рассказал в интервью Гордону во время своей предвыборной кампании. По словам актера, их коллектив пригласили на частный корпоратив, зрителями которого были двое президентов — Янукович и Медведев.

"Пригласили нас на мероприятие, сказали: "Будут президенты". Ну, будут — хорошо… Миша — был такой министр культуры (Кулиняк) нам сказал, что будем выступать перед президентами. Привезли нас в какой-то очередной лес: обычно это в лесу почему-то происходит", — вспомнил Зеленский.

По его словам, им пришлось ждать около полутора часов, пока начнется выступление, а когда началось, то зрителями были два человека — Янукович и Медведев.

"Вышли Янукович и Медведев в халатах. И в халатах садятся за стол!", — рассказал Зеленский.

Медведев и Янукович. Фото: Getty Images

Так актеры "Квартала 95" и выступали перед президентами в халатах. А в конце их подозвали, чтобы пообщаться и поблагодарить.

"Подходим мы — Медведев говорит: "Ребята, Владимир, конечно, шутки очень острые, мне очень понравились. Но у нас так не надо!". Это я запомнил", — закончил историю Зеленский.

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