"Вийшли в халатах і сіли за стіл": якою була зустріч Зеленського та Януковича до його втечі

Зеленський в одному зі своїх інтерв’ю згадував, як мав досвід зустрічі з Януковичем

Нинішній президент України Володимир Зеленський мав незвичайну зустріч із Віктором Януковичем у той період, коли він ще був при владі в Україні. Також на тій зустрічі був присутній "фіктивний" президент Росії Дмитро Медведєв.

Про те, як відбулася ця зустріч, Зеленський, який тоді був коміком "Квартал 95", розповів в інтерв’ю Гордону під час своєї передвиборчої кампанії. За словами актора, їхній колектив запросили на приватний корпоратив, глядачами якого були двоє президентів — Янукович та Медведєв.

"Запросили нас на захід, сказали: "Будуть президенти". Ну, будуть — добре... Міша — був такий міністр культури (Кулиняк) нам сказав, що виступатимемо перед президентами. Привезли нас до якогось чергового лісу: зазвичай це в лісі чомусь відбувається", — згадав Зеленський.

За його словами, їм довелося чекати близько півтори години, поки почнеться виступ, а коли розпочався, то глядачами були дві людини — Янукович і Медведєв.

"Вийшли Янукович і Медведєв у халатах. І у халатах сіли за стіл!", — розповів Зеленський.

Медведєв та Янукович. Фото: Getty Images

Так актори "Кварталу 95" і виступали перед президентами у халатах. А наприкінці їх покликали, щоб поспілкуватися та подякувати.

"Підходимо ми — Медведєв каже: "Хлопці, Володимире, звичайно, жарти дуже гострі, мені дуже сподобалися. Але у нас так не треба!". Це я запам’ятав", — закінчив історію Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Янукович та його дружина на весільних фото. Повінчалися лише за 25 років.