Его называли "кошельком" Януковича: где сейчас олигарх Курченко и что о нем известно

После Революции Достоинства олигарх сбежал из Украины

Сергей Курченко — одиозный украинский олигарх, который обогатился во времена правления Виктора Януковича. После свержения режима Януковича бизнесмен сбежал в Россию. В Украине и США против него расследуются ряд уголовных дел и применяются санкции.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Сергей Курченко, и что о нем известно.

Сергей Курченко — "кошелек" Януковича

Об украинском олигархе Сергее Курченко публично заговорили в 2012 году после резонансного расследования журналистки Forbes Украина Севгиль Мусаевой. Она выяснила, что группа компаний Курченко "Газ Украина" получает доходы от продажи сжиженного газа государственного предприятия "Укргаздобыча". Сжиженный газ покупался по льготной цене и должен был обеспечивать социальные нужды населения, однако Курченко продавал его по рыночной цене сетям автозаправочных станций.

Кроме того, стало известно, что группа компаний "Газ Украина" была крупнейшим импортером нефтепродуктов, которые ввозились по схеме "оборванного транзита". То есть бензин и дизтопливо, которые по документам ввозились для последующей транспортировки в другие страны без уплаты налогов, в действительности оставались на внутреннем рынке.

Во времена правления Януковича олигарх сделал серьезное состояние на финансовых махинациях. Его называли одним из "кошельков" окружения тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

В то время Курченко начал скупать активы в разных сферах экономики. Одной из первых заметных сделок стала покупка харьковского футбольного клуба "Металлист" в декабре 2012 года. Уже в конце февраля 2013 года "Газ Украины" превратился в "Восточно-Европейскую топливно-энергетическую компанию". Примерно в то же время компания Курченко выкупила Одесский нефтеперерабатывающий завод у российского "Лукойла" и стала владельцем около 150 АЗС в Украине и большой сети газозаправочных станций Sparschwein в Германии.

Курченко сбежал из Украины — где он сейчас

Во время Революции Достоинства, когда пал режим Януковича, вслед за свергнутым президентом сбежал и олигарх Курченко. Сбежал он, конечно же, в Россию. По данным СМИ, в Украине и США против олигарха расследуются ряд уголовных дел и применяются санкции. Однако это не мешает ему строить бизнес и обогащаться уже в России, в частности в Крыму.

В сети была информация о том, что Сергей Курченко контрует 25% автозаправок в оккупированном Крыму. Также есть сведения о его бизнесе в Москве и даже Сербии.

По данным СБУ, в октябре 2014 года Сергей Курченко получил российское гражданство. Также была информация, что в том же 2014 году олигарх по ускоренной процедуре получил гражданство Сербии, которое потом собирались аннулировать.

По данным СМИ, Сергей Курченко после побега из Украины поселился в подмосковной Рублевке в особняке за 35 миллионов долларов. Также в сети есть фото особняка, в котором якобы живет олигарх. Его женой называют актрису Елену Римаренко, которая работала в театре Олега Табакова и в 2017 году якобы ушла в декрет.

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