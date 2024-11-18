Имеют ли право представители ТЦК останавливать авто
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Сотрудники военкомата не должны требовать мужчину выйти из авто
В условиях военного положения в Украине сотрудники территориальных центров комплектования активно проводят оповещение граждан. Иногда это включает в себя остановку автомобилей на дорогах.
Однако такие действия вызывают вопросы их законности. Адвокат Ростислав Кравец разъяснил, когда остановка авто правомерна, а когда — нарушение. Передает "Bigmir Авто".
Согласно законодательству, сотрудники ТЦК не имеют полномочий останавливать транспортные средства или проверять водительские документы. Это право принадлежит исключительно работникам полиции и только в пределах четко обозначенных законом случаев.
Юрист отмечает, если сотрудники ТЦК работают совместно с полицией, водитель обязан выполнить требование полицейских об остановке и предоставить документы. Правоохранители должны представиться, объяснить причину остановки и действовать в рамках своих полномочий.
Что делать, если вам пытаются вручить повестку на дороге
Адвокат отмечает, что повестка должна быть оформлена должным образом с подписью и печатью. Ее может выписать только уполномоченное лицо ТЦК. Если повестка содержит ошибки или нет печати, гражданин имеет право отказаться от ее получения.
Требования к действиям сотрудников ТЦК:
- они должны предъявить свои документы и подтвердить полномочия;
- не вправе потребовать выходить гражданина из авто или передачи документов без участия полиции.
Как действовать в случае нарушения закона
Адвокат Ростислав Кравец подчеркивает, что гражданам не следует выходить из автомобиля или передавать документы лицам, которые не действуют в рамках закона.
В таких случаях юрист советует сразу вызвать полицию, которая имеет законные полномочия оценить ситуацию и принять соответствующие меры.
Ранее "Телеграф" писал, когда мужчина может отказаться от повестки. Некоторые граждане обязаны отреагировать на вызов в военкомат.