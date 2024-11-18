Укр

Имеют ли право представители ТЦК останавливать авто

Автор
Каролина Терещенко
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Группа оповещения
Группа оповещения. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сотрудники военкомата не должны требовать мужчину выйти из авто

В условиях военного положения в Украине сотрудники территориальных центров комплектования активно проводят оповещение граждан. Иногда это включает в себя остановку автомобилей на дорогах.

Однако такие действия вызывают вопросы их законности. Адвокат Ростислав Кравец разъяснил, когда остановка авто правомерна, а когда — нарушение. Передает "Bigmir Авто".

Согласно законодательству, сотрудники ТЦК не имеют полномочий останавливать транспортные средства или проверять водительские документы. Это право принадлежит исключительно работникам полиции и только в пределах четко обозначенных законом случаев.

Юрист отмечает, если сотрудники ТЦК работают совместно с полицией, водитель обязан выполнить требование полицейских об остановке и предоставить документы. Правоохранители должны представиться, объяснить причину остановки и действовать в рамках своих полномочий.

Что делать, если вам пытаются вручить повестку на дороге

Адвокат отмечает, что повестка должна быть оформлена должным образом с подписью и печатью. Ее может выписать только уполномоченное лицо ТЦК. Если повестка содержит ошибки или нет печати, гражданин имеет право отказаться от ее получения.

Требования к действиям сотрудников ТЦК:

  • они должны предъявить свои документы и подтвердить полномочия;
  • не вправе потребовать выходить гражданина из авто или передачи документов без участия полиции.

Как действовать в случае нарушения закона

Адвокат Ростислав Кравец подчеркивает, что гражданам не следует выходить из автомобиля или передавать документы лицам, которые не действуют в рамках закона.

В таких случаях юрист советует сразу вызвать полицию, которая имеет законные полномочия оценить ситуацию и принять соответствующие меры.

Ранее "Телеграф" писал, когда мужчина может отказаться от повестки. Некоторые граждане обязаны отреагировать на вызов в военкомат.

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#Мобилизация #ТЦК #Повестки