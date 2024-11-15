Как действовать, если вас пытаются принудительно доставить в ТЦК

Доставка в военкомат без участия правоохранителей неправомерна

Представители ТЦК и СП не вправе задерживать военнообязанных граждан. Доставить в военкомат могут только сотрудники полиции, когда есть законные основания.

"Телеграф" рассказывает, что делать, если вас пытаются задержать. Законное задержание возможно только в том случае, если в базах данных "Оберег" или "Резерв+" есть соответствующие записи о нарушении воинского учета или объявления в розыск.

Например, основанием для задержания может стать несвоевременное обновление данных или неявка в военкомат по вызову.

Адвокат юридической компании "Актум" Оксана Доготер объясняет, во время задержания полиция обязана составить протокол, в котором фиксируются все детали инцидента — кто, когда и где задержали лицо, куда его доставили, и кто принял его в ТЦК. Отсутствие такого протокола свидетельствует, что официального задержания не было , и гражданин вроде бы самостоятельно пришел в ТЦК.

"Именно полицейские составляют протокол задержания. Но в большинстве случаев люди самостоятельно едут с представителями ТЦК. Уже в помещении ТЦК их отправляют на процедуру ВВК и мобилизуют", — говорит Доготер.

При задержании человек имеет право требовать составления протокола и пользоваться услугами адвоката — государственного или частного.

Юридическое бюро "Дубок и партнеры" подтверждает, что только полицейские имеют право на задержание из-за нарушения правил воинского учета . Без присутствия полиции любое принудительное доставление в ТЦК является незаконным.

Адвокаты также отмечают, что никто не имеет права забирать мобильный телефон во время задержания, ведь он является собственностью человека. Оставляя человека без связи, работники ТЦК лишают его права на защиту.

Напомним, что во время военного положения граждане должны носить с собой документы. В частности, мужчины должны иметь военно-учетный документ.

Отсутствие или отказ предъявить военно-учетный документ при проверке является административным нарушением.

Размер штрафа предусмотрен частью 2 статьи 210-1 Кодекса об админправонарушении. Нарушение правил воинского учета или мобилизации карается штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, почему повестки выдают в общественных местах. В ТЦК объяснили, что вручение повесток в таких местах происходит преимущественно тогда, когда при проверке документов выявляются нарушения воиского учета.