"Не отвечает современным вызовам": в Третьей штурмовой высказались по поводу расформирования ТЦК

Командиры Третьей отдельной штурмовой считают, что расформирование ТЦК не решит проблему мобилизации

Недавние сообщения о возможности расформирования в Украине территориальных центров комплектования и социальной поддержки вызвали активные обсуждения в обществе. В то же время военные убеждены — этим нельзя решить проблему мобилизации.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук. По его словам, нужны комплексные решения по реорганизации всей структуры Вооруженных сил Украины.

Кухарчук отметил: нынешняя структура украинской армии не отвечает тем вызовам, с которыми столкнулась Украина после 24 февраля 2022 года. Причина состоит в том, что характер российско-украинской войны поменялся с 2014 года.

Идею народных депутатов о расформировании ТЦК Кухарчук назвал популизмом.

"Это абсолютно ошибочная стратегия, которая не приведет нас никуда. Если уж говорить о какой-то правильной стратегии, то правильная стратегия заключалась бы в полной реорганизации структуры ВСУ", — говорит военный.

Между тем заместитель командира 3-й ОШБр и бывший командир полка "Азов" Максим Жорин написал в Telegram, что рекрутинговые центры не решат проблемы мобилизации, поскольку в масштабах государства рекрутинг облегчает процесс мобилизации, но не заменяет его.

Жорин пишет, что на одной позитивной мобилизации "выехать" не получится, ведь ни одна большая война не выигрывалась только за счет добровольцев. Он считает, что рекрутинг и мобилизация должны быть интегрированы в единую систему — только тогда можно говорить об эффективности процесса.

Также Жорин настаивает на необходимости поменять отношение граждан Украины к мобилизации. Речь идет не только об информационной кампании, но и о качестве подготовки населения к войне. Люди, которые получили качественную подготовку, не только получают необходимые навыки, но у них появляется мотивация бороться и выжить.

"Тот, кто прошел подготовку, теряет страхи, связанные с войной и службой, понимает все реалии уже гораздо лучше. Милитаризованное общество и массовая подготовка – это вопрос выживания и морально-волевого положения всей страны", — написал Жорин.

Как сообщал "Телеграф" ранее, нардеп назвал три фактора, которые могут ускорить мобилизацию.