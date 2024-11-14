Катастрофы нет, но… Военный эксперт рассказал, что происходит в Купянске и есть ли угроза для города

Глобально россиянам это направление необходимо по двум причинам

В настоящее время ситуация в городе Купянск Харьковской области находится под контролем украинских войск. Российским военным недавно удалось туда прорваться на боевой машине, которая была перекрашена в цвета ВСУ. Сейчас бои в городе или в окрестностях не фиксируются, но угроза для Купянска все же остается.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко. Он напомнил, что россияне ведут интенсивные наступательные действия на этом направлении полтора года.

"С лета 2023 года Россия ценой огромных, колоссальных потерь продвинулась ближе к Купянску. Та цель, которая ставится перед российскими войсками, — это выйти на левый берег реки Оскол, фактически укрепить там оборону. Чтобы линия обороны проходила непосредственно по Осколу для дальнейшего "нависания" флангом над украинской группировкой", — сказал Мусиенко.

Он добавил, что со стратегической точки зрения на сегодняшний день катастрофы нет. Тем временем украинские войска продолжают контролировать ситуацию.

"Могу сказать, что информация, которая была о заходе российских войск в Купянск — это небольшая часть. Прорвалась одна боевая машина, которая была перекрашена, как машина Вооруженных сил Украины. Потому ей удалось прорваться. По состоянию на сейчас, местных боев, боев непосредственно в городе Купянск не фиксируется. Ситуация контролируется Силами обороны Украины. Однако понятно, что она угрожающая", — считает эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что есть угроза окружения части Купянска. Однако украинские силы будут действовать исходя из ситуации.

По его мнению, россиянам это направление необходимо по двум причинам. Первая — оттягивание наших сил из Донецкой области, потому что все-таки приоритетом остается Донбасс. Вторая — недопущение перемещений подкреплений на Запорожское направление и оттягивание сил из Курской области.

"На этом направлении работает главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский, держа ситуацию под контролем, делая все возможное для того, чтобы обеспечить потребности украинских войск", — подытожил Мусиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где находится город Купянск и какое расстояние от него до Харькова.