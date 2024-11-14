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Катастрофы нет, но… Военный эксперт рассказал, что происходит в Купянске и есть ли угроза для города

Автор
Анастасия Мокрик ,
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Александр Мусиенко Новость обновлена 14 ноября 2024, 17:01
Александр Мусиенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Глобально россиянам это направление необходимо по двум причинам

В настоящее время ситуация в городе Купянск Харьковской области находится под контролем украинских войск. Российским военным недавно удалось туда прорваться на боевой машине, которая была перекрашена в цвета ВСУ. Сейчас бои в городе или в окрестностях не фиксируются, но угроза для Купянска все же остается.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко. Он напомнил, что россияне ведут интенсивные наступательные действия на этом направлении полтора года.

"С лета 2023 года Россия ценой огромных, колоссальных потерь продвинулась ближе к Купянску. Та цель, которая ставится перед российскими войсками, — это выйти на левый берег реки Оскол, фактически укрепить там оборону. Чтобы линия обороны проходила непосредственно по Осколу для дальнейшего "нависания" флангом над украинской группировкой", — сказал Мусиенко.

Он добавил, что со стратегической точки зрения на сегодняшний день катастрофы нет. Тем временем украинские войска продолжают контролировать ситуацию.

"Могу сказать, что информация, которая была о заходе российских войск в Купянск это небольшая часть. Прорвалась одна боевая машина, которая была перекрашена, как машина Вооруженных сил Украины. Потому ей удалось прорваться. По состоянию на сейчас, местных боев, боев непосредственно в городе Купянск не фиксируется. Ситуация контролируется Силами обороны Украины. Однако понятно, что она угрожающая", считает эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что есть угроза окружения части Купянска. Однако украинские силы будут действовать исходя из ситуации.

По его мнению, россиянам это направление необходимо по двум причинам. Первая — оттягивание наших сил из Донецкой области, потому что все-таки приоритетом остается Донбасс. Вторая — недопущение перемещений подкреплений на Запорожское направление и оттягивание сил из Курской области.

"На этом направлении работает главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский, держа ситуацию под контролем, делая все возможное для того, чтобы обеспечить потребности украинских войск", — подытожил Мусиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где находится город Купянск и какое расстояние от него до Харькова.

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