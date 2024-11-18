Зеленский поехал в город, который в нескольких километрах от российской армии (карта)

Он вручил бойцам награды

Президент Владимир Зеленский посетил Покровск Донецкой области. На этот город активно наступают российские войска.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Он посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город, пообщался с защитниками и отметил их наградами.

Глава государства заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука об обстановке в полосе ответственности и ситуации в Покровске. Тот доложил о тактике российских оккупантов в проведении штурмов малыми группами и контрмерах, взаимодействии со смежными подразделениями, опыте применения техники, переданной партнерами.

Зеленский также заслушал доклад командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко об общей ситуации в зоне ответственности его группировки войск и деталях обороны Курахового, других ключевых направлений. Также президент пообщался с сержантами защищающих Донетчину бригад и поздравил их с Днем сержанта.

"Хочу поздравить вас лично здесь, в Покровске. Напряженное направление. Я знаю, что только благодаря вашей стойкости Восток не оккупирован тотально Российской Федерацией. Враг ежедневно получает ответ от вас, от ваших собратьев. Прошу пересказать им от меня, от всего народа Украины огромную благодарность", – сказал он.

Зеленский отметил защитников и защитниц государственными наградами. В частности, вручил отличие "Крест боевых заслуг" четырем воинам.

Какая ситуация в Покровске

Российские военные в последние месяцы продвигаются в направлении города. По данным аналитиков DeepState по состоянию на 18 ноября, от линии фронта до Покровска остается около 7 километров.

Большинство домов в населенном пункте разрушены, а местные жители вынуждены набирать воду из импровизированных "бюветов". В то же время Силы обороны Украины готовятся защищать город от врага.

Напомним, Покровск посетил корреспондент "Телеграфа". Он показал, как выглядит город.