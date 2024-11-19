У лісі на приватному корпоративі: як виглядали Зеленський і Янукович під час їхньої зустрічі до Майдану

Колись Зеленський виступав перед Януковичем та Медведєвим на приватному корпоративі

Під час своєї передвиборчої кампанії Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю розповів, як зустрівся із тодішнім президентом Віктором Януковичем. Це було приблизно в період з 2010 до 2014 року, а Зеленський тоді був керівником та актором "Кварталу 95".

Ця зустріч відбулася на приватному корпоративі у закладі десь у лісі, куди "Квартал 95" запросили на виступ.

"Привезли нас до якогось чергового лісу: зазвичай це в лісі чомусь відбувається. Була сцена, виступав якийсь наш гурт… І була Повалій", — розповів Зеленський.

Організатори повідомили керівнику "Квартал 95", що на корпоративі будуть президенти, але коли розпочався концерт, він побачив, що вони мають виступати перед двома людьми — Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, який на той час був номінальним президентом РФ.

Володимир Зеленський зазначив, що виступ переривався і акторам доводилося чекати на президентів, щоб продовжити.

"Повертаються Янукович і Медведєв у халатах. І в халатах сідають за стіл! Загалом, виступаємо ми — сидять дві людини. Янукович і Медведєв", — згадує Зеленський.

А ось Таїсії Повалій взагалі не дали нормально виступити, коли вона вийшла на сцену, глядачі пішли.

Як на той час виглядав Володимир Зеленський

Володимир Зеленський у 2010 році. Фото: Getty Images

Володимир Зеленський у 2010 році. Фото: Getty Images

Як тоді виглядав Віктор Янукович

Янукович та Медведєв у 2011 році. Фото: Getty Images

Янукович у 2010 році. Фото: Getty Images

Янукович та Медведєв у 2010 році. Фото: Getty Images

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