У лісі на приватному корпоративі: як виглядали Зеленський і Янукович під час їхньої зустрічі до Майдану
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Колись Зеленський виступав перед Януковичем та Медведєвим на приватному корпоративі
Під час своєї передвиборчої кампанії Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю розповів, як зустрівся із тодішнім президентом Віктором Януковичем. Це було приблизно в період з 2010 до 2014 року, а Зеленський тоді був керівником та актором "Кварталу 95".
Ця зустріч відбулася на приватному корпоративі у закладі десь у лісі, куди "Квартал 95" запросили на виступ.
"Привезли нас до якогось чергового лісу: зазвичай це в лісі чомусь відбувається. Була сцена, виступав якийсь наш гурт… І була Повалій", — розповів Зеленський.
Організатори повідомили керівнику "Квартал 95", що на корпоративі будуть президенти, але коли розпочався концерт, він побачив, що вони мають виступати перед двома людьми — Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, який на той час був номінальним президентом РФ.
Володимир Зеленський зазначив, що виступ переривався і акторам доводилося чекати на президентів, щоб продовжити.
"Повертаються Янукович і Медведєв у халатах. І в халатах сідають за стіл! Загалом, виступаємо ми — сидять дві людини. Янукович і Медведєв", — згадує Зеленський.
А ось Таїсії Повалій взагалі не дали нормально виступити, коли вона вийшла на сцену, глядачі пішли.
Як на той час виглядав Володимир Зеленський
Як тоді виглядав Віктор Янукович
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