Кому не придется проходить ВВК в октябре: это касается не только забронированных

Ситуация другая с ребятами, которые только становятся на учет

Согласно действующему законодательству Украины, все военнообязанные граждане должны обязательно проходить военно-врачебную комиссию. Это необходимо для определения их пригодности к службе.

Однако правительственное постановление Кабинета Министров №675 ввело новые нормы, согласно которым некоторые категории граждан освобождены от необходимости прохождения медицинского осмотра.

В частности, не обязаны проходить ВВК:

Мужчины от 18 до 25 лет , которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу.

, которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу. Забронированные граждане имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению медкомиссии.

имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению медкомиссии. Лица, исключенные из военного учета. К этой категории относятся граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключенные из-за состояния здоровья или осужденные за тяжкие преступления.

Ребята, которые только становятся на военный учет в год исполнения 17 лет, обязательно должны пройти ВВК для определения их пригодности к службе.

Напоминаем, кому необязательно обновлять свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. К этим категориям относятся лица, которые:

не являются гражданами Украины;

по решению ВВК имеют статус "непригодный к военной службе";

не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

не достигшие совершеннолетия;

старше 60 лет.

Мужчины, снятые с военного учета, также освобождаются от необходимости обращения в ТЦК. Однако они должны иметь при себе документ, подтверждающий этот статус. Если такого документа нет, необходимо обратиться в ТЦК для его получения. В противном случае при проверке документов может быть вручена повестка для появления в центр комплектования.

Дополнительно отмечается, что если лицо исключили из учета до 18 мая 2024, но данные о нем не были обновлены с тех пор, необходимо осуществить повторное уточнение.

Не обязаны дополнительно обновлять свои данные военнослужащим, которые уже состоят на военном учете во время прохождения службы.

Также женщины, за исключением тех, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность, не должны обновлять свои данные.

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