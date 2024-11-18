Нужен ли военно-учетный документ для выезда за границу 16-летним парням

Юрист объяснила, нужны ли дополнительные документы

Во время военного положения и общей мобилизации не все мужчины могут уехать из Украины. Однако это не касается парней до 18 лет.

Адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult объяснила, нужен ли военно-учетный документ для выезда за границу 16-летним юношам. По ее словам, несовершеннолетние ребята могут пересекать государственную границу беспрепятственно.

Согласно действующим нормам, ограничения на выезд распространяются на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также обязанность иметь при себе военно-учетный документ при пересечении границы относится только к этой категории.

То есть 16-летние юноши могут выезжать за пределы Украины без предоставления дополнительных документов, связанных с военным учетом, пока не достигнут совершеннолетия.

Бекало уточнила, что становиться на воинский учет молодые люди обязаны в 17 лет. До сих пор никаких требований по военно-учетным документам для них нет.

Напоминаем, кто из мужчин может уехать за границу. Такое право имеют:

лица с инвалидностью – мужчины с подтвержденной инвалидностью любой группы;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;

многодетные родители – мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;

сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;

родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;

опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне – при наличии вывода о необходимости направления на лечение и письма Министерства здравоохранения;

мужчины, постоянно проживающие за границей – при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства (в случае, если выезжают впервые) или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки или справки о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Следует отметить, что рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу во время военного положения. В августе Кабинет министров утвердил новые правила пересечения границы для мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.