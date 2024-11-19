Не только ATACMS: Зеленский прокомментировал удар по Брянской области

Он не стал раскрывать детали

Президент Владимир Зеленский подтвердил наличие у Вооруженных сил Украины "дальнобойных возможностей". В то же время он не подтвердил и не опроверг удар по Брянской области России.

Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Так Зеленский ответил на вопрос о возможном применении ATACMS для удара по РФ.

"Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать", — отметил президент.

По его словам, Украина будет применять дальнобойное оружие для ослабления военного потенциала России. Президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы все страны поддержали решение об усилении нашего государства дальнобойными средствами поражения.

"Теперь когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Брянской области РФ раздались взрывы на военном объекте. По данным российских СМИ, это произошло в городе Карачев. В Минобороны РФ заявили, что по военному объекту был нанесен удар ракетами ATACMS.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 19 ноября поразили арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в районе Карачева в Брянской области. Отмечалось, что на 02:30 ночи было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

Источники "Телеграфа" в ВСУ подтвердили применение американских ракет ATACMS по военной цели в Брянской области. В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что не владеют информацией о якобы ударе ракетами ATACMS по РФ.