"Сила отпугивает, слабость провоцирует": в Польше приветствовали разрешение Украине бить ATACMS по России

Россия получила ответ на том языке, который она понимает лучше всего

США наконец-то ответили России на все, что Кремль делал в последнее время, "понятным языком". В ответ на северокорейских солдат в РФ и очередной массированный ракетный обстрел Украины 17 ноября Вашингтон разрешил бить по российской территории ракетами ATACMS.

Об этом написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем Twitter (X). Он отметил, что "сила отпугивает, слабость провоцирует".

"На вступление солдат Северной Кореи в войну и массированный обстрел российскими ракетами президент Байден ответил на понятном В.Путину языке: снятием ограничений на использование Украиной западных ракет. Жертва агрессии имеет право на защиту. Сила отпугивает, слабость провоцирует", — отметил польский министр.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, стало известно, что действующий президент США Джозеф Байден за оставшиеся у него в должности два месяца впервые разрешил украинским военным использовать ATACMS по территории России. Но пока только в Курской области.

Также "Телеграф" рассказывал, что по России полетят не только ATACMS. Еще две страны последовали примеру Байдена.

Стоит отметить, что в ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину, использовав 120 ракет и 90 беспилотников. Из-за этого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Скорее всего именно эта атака стала причиной предоставления нужных разрешений Украине.