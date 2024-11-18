"К черту жизни!!! Идиоты!": сын Трампа впал в истерику после предоставления Байденом разрешения Украине бить по РФ

ATACMS могут начать прилетать по Курской области РФ

Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, известный своей антиукраинской и пророссийской позицией, истерически отреагировал на разрешение Украине бить по России дальнобойным вооружением. Он выкатил на эту тему гневный пост в соцсетях.

Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter (X). Он заявил, что это решение может спровоцировать Третью мировую войну.

"Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут Третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизни!!! Идиоты!", – написал Трамп-младший.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, стало известно, что действующий президент США Джозеф Байден за оставшиеся у него в должности два месяца впервые разрешил украинским военным использовать ATACMS по территории России. Но пока только в Курской области.

Также "Телеграф" рассказывал, что по России полетят не только ATACMS. Еще две страны последовали примеру Байдена.

Стоит отметить, что в ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину, использовав 120 ракет и 90 беспилотников. Из — за этого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Скорее всего именно эта атака стала причиной предоставления нужных разрешений Украине.