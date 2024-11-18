Под угрозой сотни объектов. Какие цели в России могут поразить ATACMS (карта)

Применение этих ракет могут ограничить только одним регионом.

США разрешили украинским военным использовать ракеты ATACMS по территории России. "Телеграф" решил дать ответ на основные вопросы, связанные с применением этого вооружения.

Какими именно ракетами сможет бить Украина

ATACMS (Army Tactical Missile System) – это тактические баллистические ракеты, запускаемые из установок M270 MLRS или HIMARS. Различные их модификации имеют разную дальность. По данным Reuters, ВСУ могут использовать для ударов вглубь РФ ракеты с дальностью около 300 км.

Эти ракеты могут иметь разные боевые части: кассетную, содержащую 300 суббоеприпасов М74 или унитарную массой 227 кг. Она предназначена для уничтожения бункеров и фортификационных сооружений.

Ракету ATACMS очень сложно перехватить из-за траектории полета и скорости до 3 Махов (около 3675 км/ч). Ракета оснащена комбинированной системой наведения, объединяющей инерциальную и GPS-навигацию. ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

ATACMS

Куда смогут ударить ATACMS

Издание AXIOS со ссылкой на источники сообщило, что применение ракетных систем ATACMS было разрешено Украине только для ударов в Курской области. В то же время, по данным The Washington Post, зона применения этих ракет впоследствии может расшириться.

Как далеко могут бить ракеты

Ракеты ATACMS с максимальной дальностью 300 км могут поражать такие ключевые объекты как аэродромы и военные базы. Таким образом, в теории они могут стать угрозой для 15 авиабаз. Также в этот список могут входить и другие военные объекты РФ.

В августе 2024 года аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что в зоне действия предоставленных Украине дальнобойных ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, находятся почти 250 целей. Аналитики ISW составили интерактивную карту и подробный список всех тех целей в РФ, которые могла бы поразить Украину раками ATACMS.

Чем угрожает ответить Россия

В Совете Федерации РФ заявили, что снятие запрета на дальнобойные удары по России якобы ведет к началу мировой войны. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров назвал решение США "беспрецедентным шагом", на который Москва ответит "немедленно":

"Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старого старца и который ни за что уже не будет отвечать через два месяца", — заявил он.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент РФ Владимир Путин уже высказался на эту тему. Ранее он заявлял, что такое разрешение на удары вовлечет НАТО в войну с Россией.

"Если это решение будет принято, это будет означать не меньше прямого участия стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине", — сказал Путин.

Что говорят в Украине

Экс-командир взвода батальона "Айдар" и эксперт Евгений Дикий считает, что россияне уже давно готовы к ударам западными ракетами вглубь РФ. По его словам, россияне уже забрали самолеты с тех аэродромов, куда могли достать ракеты ATACMS, но остаются склады, командные пункты, потому что их всех не спрячешь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем ATACMS и SCALP/Storm Shadow могут помочь сдержать российскую агрессию. Эти ракеты могут бить далеко вглубь России.