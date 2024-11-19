Не тільки ATACMS: Зеленський прокоментував удар по Брянській області

Він не став розкривати деталі

Президент Володимир Зеленський підтвердив наявність у Збройних сил України "далекобійних можливостей". Водночас він не підтвердив і не спростував удар по Брянській області Росії.

Про це глава держави заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Так Зеленський відповів на питання щодо можливого застосування ATACMS для удару по РФ.

"Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун" і не один. І тепер у нас є ATACMS і ми все це будемо використовувати", — зазначив президент.

За його словами, Україна буде застосовувати далекобійну зброю для послаблення військового потенціалу Росії. Президент наголосив, що Україна працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про посилення нашої держави далекобійними засобами ураження.

"Тепер коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не знаходився", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада в Брянській області РФ пролунали вибухи на військовому об'єкті. За даними російських ЗМІ, це сталося в місті Карачев. У Міноборони РФ заявили, що по військовому об’єкту було завдано удару ракетами ATACMS.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч проти 19 листопада вразили арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі Карачева у Брянській області. Зазначалося, що станом на 02:30 ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

Джерела "Телеграфа" у ВСУ підтвердили застосування американських ракет ATACMS по військовій цілі в Брянській області. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що не володіють інформацією про нібито удар ракетами ATACMS по РФ.