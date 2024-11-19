Отключения света будут, но есть и хорошие новости: к чему готовиться украинцам 20 ноября

Как будут отключать свет в среду

Украинские энергетики продолжают ликвидацию последствий российского обстрела 17 ноября. Поэтому еще по меньшей мере один день будут наблюдаться отключения света у граждан.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго. Отмечается, что отключения электричества будут действовать по всей стране в промежутке с 6:00 до 22:00.

Из хороших новостей — действовать будет лишь одна очередь. То есть по норме у украинцев не будет электричества лишь четыре часа на день.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призывают украинцев использовать электричество экономно, когда оно появляется. Узнать графики отключения можно у своих операторов системы распределения.

UPD: компания ДТЭК опубликовала график стабилизационных отключений на 20 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской области.

В Киеве свет будет отсутствовать:

1 группа — с 07:00 до 11:00;

2 группа — с 16:00 до 20:00;

3 группа — с 10:00 до 14:00;

4 группа — с 19:00 до 23:00;

5 группа — с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00;

6 группа — отключений не будет.

В Киевской области свет будет отсутствовать:

1 группа — с 15:00 до 19:00;

2 группа — с 06:00 до 10:00;

3 группа — с 18:00 до 23:00;

4 группа — с 09:00 до 13:00;

5 группа — отключений не будет;

6 группа — с 12:00 до 16:00.

В Днепропетровской области свет будет отсутствовать:

1 группа — с 07:00 до 11:00;

2 группа — с 16:00 до 20:00;

3 группа — с 10:00 до 14:00;

4 группа — с 19:00 до 23:00;

5 группа — с з 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00;

6 группа — отключений не будет.

Как сообщалось ранее, Одесса пострадала от обстрела чуть ли не сильнее всех. Из-за этого в городе экстренные отключения света продолжают действовать уже на протяжении третьих суток. Некоторые дома все же подключили к сети, однако их жители жалуются на скачки напряжения.