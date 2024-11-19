Отключения света будут, но есть и хорошие новости: к чему готовиться украинцам 20 ноября
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Как будут отключать свет в среду
Украинские энергетики продолжают ликвидацию последствий российского обстрела 17 ноября. Поэтому еще по меньшей мере один день будут наблюдаться отключения света у граждан.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго. Отмечается, что отключения электричества будут действовать по всей стране в промежутке с 6:00 до 22:00.
Из хороших новостей — действовать будет лишь одна очередь. То есть по норме у украинцев не будет электричества лишь четыре часа на день.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование", — говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призывают украинцев использовать электричество экономно, когда оно появляется. Узнать графики отключения можно у своих операторов системы распределения.
UPD: компания ДТЭК опубликовала график стабилизационных отключений на 20 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской области.
В Киеве свет будет отсутствовать:
- 1 группа — с 07:00 до 11:00;
- 2 группа — с 16:00 до 20:00;
- 3 группа — с 10:00 до 14:00;
- 4 группа — с 19:00 до 23:00;
- 5 группа — с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00;
- 6 группа — отключений не будет.
В Киевской области свет будет отсутствовать:
- 1 группа — с 15:00 до 19:00;
- 2 группа — с 06:00 до 10:00;
- 3 группа — с 18:00 до 23:00;
- 4 группа — с 09:00 до 13:00;
- 5 группа — отключений не будет;
- 6 группа — с 12:00 до 16:00.
В Днепропетровской области свет будет отсутствовать:
- 1 группа — с 07:00 до 11:00;
- 2 группа — с 16:00 до 20:00;
- 3 группа — с 10:00 до 14:00;
- 4 группа — с 19:00 до 23:00;
- 5 группа — с з 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00;
- 6 группа — отключений не будет.
Как сообщалось ранее, Одесса пострадала от обстрела чуть ли не сильнее всех. Из-за этого в городе экстренные отключения света продолжают действовать уже на протяжении третьих суток. Некоторые дома все же подключили к сети, однако их жители жалуются на скачки напряжения.