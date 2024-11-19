Без света и отопления остаются тысячи людей. Что происходит в Запорожье после атаки РФ

Энергетикам уже удалось вернуть электричество почти в 2 тысячи домов

После атаки России на город Запорожье поздно вечером в понедельник, 18 ноября, по состоянию на утро вторника свыше 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными. Также в некоторых районах нет отопления.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в целом враг оставил без света более 17,6 тысячи потребителей. Однако к утру энергетикам и коммунальщикам удалось вернуть электричество почти в 2 тысячи домов.

"От теплоснабжения отключено 677 домов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", — добавил Федоров.

Напомним, взрывы прогремели в Запорожье незадолго до 22:00. Местные жители рассказали, что после атак в городе произошли пожары. Жители разных районов Запорожья сообщили об отсутствии электроэнергии и существенном снижении давления воды в водопроводе. Также в некоторых микрорайонах пропало отопление.

Как сообщал "Телеграф", 16 ноября, в результате российских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией. Станция была соединена с украинской энергосистемой только одной линией.