Будет и свет, и интернет: какую зарядную станцию подобрать для работы

Стоимость нужной станции стартует от 30 тысяч грн

После массированного обстрела энергоструктуры Украины по всей территории введены графики отключений света, однако с приближением зимы они могут стать регулярными. На фоне этого у большинства возникает проблема не только с бытовыми делами, но и с работой.

"Телеграф" поможет вам подобрать зарядную станцию, которая потянет два ноутбука и пару смартфонов, чтобы отключение света не мешало вашей работе.

Заметим, что плановые ограничения электроснабжения могут длиться до 7 часов и проходят они в пределах графиков. Однако экстренное отключение света не имеет определенной продолжительности.

Для расчета потребления энергии берем средние показатели. Чтобы работать дома люди могут использовать минимум приборов, например, два ноутбука (4 часа работы), Wi-Fi роутер (4 часа работы) 2 смартфона и несколько ламп.

В среднем вся эта техника при таком режиме работу "съест" 542 Вт-ч. А параметры вашей станции должны выглядеть как минимум так:

Такую мощность имеет несколько станций, они отличаются и по производителю, и по цене. Стоимость нужных зарядных станций стартует от 30 тысяч грн, а выглядят они следующим образом:

Напомним, ограничения электроэнергии для бытовых и промышленных пользователей не должны быть более жесткими, чем летом, однако есть нюанс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще в Украине будут выключать свет даже после восстановления энергосистемы.