Как Одесса третьи сутки выживает без света. Не обошлось без юмора (видео)

Энергетики дали прогноз насчет возобновления электроснабжения

В Одессе после массированной атаки 17 ноября остается сложная ситуация с электроснабжением. В городе уже третий день продолжают действовать экстренные отключения света.

Между тем, жители города вынуждены искать выход из этой ситуации. Многие городские учреждения и заведения используют генераторы. Поэтому в сети шутят, что улица Дерибасовская превратилась в "Генераторскую".

Горожане заряжают свои гаджеты в публичных местах. А в одном из супермаркетов заметили одесситку, пришедшую туда посушить волосы с помощью электрического фена.

Следует отметить, что в некоторых районах Одессы уже начали подключать электроэнергию. Однако местные жители жалуются на нестабильное напряжение в сети.

Что говорят энергетики

В пресс-службе ДТЭК Одесские электросети сообщили, что графики отключений пока не действуют. Там подчеркнули, что в течение двух суток энергетики вернули свет для 714 тысяч семей Одесщины, оставшихся без электроснабжения в результате атаки врага утром 17 ноября.

Из-за чрезвычайно сложных повреждений электрических сетей до сих пор остается обесточено почти 5,5 тысячи домов в области. В ДТЭК подчеркнули, что ремонты продолжаются, в планах компании заживить их до конца сегодняшних суток.

"В то же время продолжаются восстановительные работы на магистральных энергетических объектах другой компании. К сожалению, в области применяются экстренные отключения из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры. Наши энергетики работают вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, чтобы перейти к прогнозируемым графикам стабилизационных отключений. Это поможет одесситам и жителям области планировать время со светом", — говорится в сообщении.

Энергетики призывают тех, у кого уже появился свет, экономить электричество и не включать одновременно несколько энергоемких приборов, а использовать их поочередно. В ДТЭК подчеркнули, что это поможет минимизировать количество аварийных ситуаций и обеспечить большее количество часов со светом.

Напомним, утром 17 ноября в Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Это связано с массированной ракетной атакой, которую совершили россияне.