Відключення світла будуть, але є й хороші новини: до чого готуватись українцям 20 листопада

Як відключатимуть світло у середу

Українські енергетики продовжують ліквідацію наслідків російського обстрілу 17 листопада. Тому щонайменше один день спостерігатимуться відключення світла у громадян.

Про це інформує прес-служба Укренерго. Наголошується, що відключення електрики діятимуть по всій країні в проміжку з 6:00 до 22:00.

З добрих новин — діятиме лише одна черга. Тобто за нормою українці не матимуть електрики лише чотири години на день.

"Причина тимчасового введення обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликають українців використовувати електрику економно, коли вона з’являється.

UPD: компанія ДТЕК опублікувала графік стабілізаційних відключень на 20 листопада у Києві, Київській та Дніпропетровській області.

У Києві світло буде відсутнє:

1 група — з 07:00 до 11:00;

2 група — з 16:00 до 20:00;

3 група — з 10:00 до 14:00;

4 група — з 19:00 до 23:00;

5 група — з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00;

6 група — відключень не буде.

У Київській області світло буде відсутнє:

1 група — з 15:00 до 19:00;

2 група — з 06:00 до 10:00;

3 група — з 18:00 до 23:00;

4 група — з 09:00 до 13:00;

5 група — відключень не буде;

6 група — з 12:00 до 16:00.

У Дніпропетровській області світло буде відсутнє:

1 група — з 07:00 до 11:00;

2 група — з 16:00 до 20:00;

3 група — з 10:00 до 14:00;

4 група — з 19:00 до 23:00;

5 група — з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00;

6 група — відключень не буде.

Як повідомлялося раніше, Одеса постраждала від обстрілу чи не найсильніше. Через це у місті екстрені відключення світла продовжують діяти вже протягом третьої доби. Деякі будинки все ж таки підключили до мережі, проте їхні жителі скаржаться на стрибки напруги.