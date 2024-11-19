Цели придется выбирать осторожно: много ли у Украины ракет ATACMS

Украина обладает ограниченным запасом ракет

Разрешение на применение баллистических ракет ATACMS по российской территории было воспринято позитивно в Украине. Однако остается открытым вопрос о том, сколько таки ракет вообще осталось в распоряжении ВСУ.

Об этом говорится в материале The Times. Издание отметило, что эти ракеты хоть и производятся с 80-х годов, но все еще имеют очень высокую ценность в мире, а потому целый ряд стран стоит в очереди на их получение.

"В результате Украина оказалась в самом низу списка. Хотя Пентагон не предоставил никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент всего около 50 ракет", — говорится в материале.

Издание добавило, что пусковых установок у ВСУ хватает, но с ограниченным боекомплектом им придется тщательно выбирать цели для атаки.

Стоит отметить, что в материале не указано, откуда у издания эти цифры.

Об отправке ATACMS Украине стало известно в конце апреля 2024 года и тогда в западных СМИ писали, что речь идет о передаче более сотни ракет высокой дальности.

В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал 18 ноября в эфире Эспресо, что у Украины достаточно ракет, чтобы поразить все потенциальные цели на российской территории в трехсоткилометровой зоне.

"Можем сказать, что общее количество ракет и SCALP/Storm Shadow, и ATACMS равно количеству тех целей, которые считались на глубине РФ до 300 км. Институт изучения войны говорил о 250 различных целях важного значения, которые вглубь 300 км могут быть уничтожены с использованием этих дальнобойных вооружений", — говорил он.

Как сообщалось ранее, украинцы нанесли удар по складу боеприпасов в Брянской области, а в СМИ появились сообщения о том, что в его уничтожении приняли участие ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский при этом намекнул, что у Украины есть не только американские ракеты для ударов по России, но и отечественные "Нептуны".