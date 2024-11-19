Меньше, чем говорят россияне. СМИ сообщили, сколько ракет ATACMS сбили над Россией

Ранее в РФ подтвердили атаку

Во вторник, 19 ноября, Украина использовала американские ракеты ATACMS для удара по территории России, всего их было выпущено 8. Силы обороны впервые воспользовались недавно предоставленным разрешением от администрации президента США Джо Байдена.

Об этом пишет Reuters. Представитель США на условиях анонимности сказал изданию, что России удалось перехватить лишь две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по точке поставки боеприпасов.

Также отмечается, что сообщения об украинской атаке вызвали волнения на финансовых рынках. Индексы акций в Европе упали, а безопасные активы выросли в цене.

Карачев на карте

Напомним, в ночь на 19 ноября в Брянской области РФ раздались взрывы на военном объекте. По данным российских СМИ, это произошло в городе Карачев. В Минобороны РФ заявили, что по военному объекту был нанесен удар ракетами ATACMS.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 19 ноября поразили арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в районе Карачева в Брянской области. Отмечалось, что в 02:30 ночи было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

Источники "Телеграфа" в ВСУ подтвердили применение американских ракет ATACMS по военной цели в Брянской области. В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что не владеют информацией о якобы ударе ракетами ATACMS по РФ.