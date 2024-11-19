Цілі доведеться обирати обережно: чи багато в України ракет ATACMS

Україна має обмежений запас ракет

Дозвіл на застосування балістичних ракет ATACMS російською територією було сприйнято позитивно в Україні. Однак залишається відкритим питання про те, скільки ракет взагалі залишилося в розпорядженні ЗСУ.

Про це йдеться в матеріалі The Times. Видання зазначило, що ці ракети хоч і виробляються з 80-х років, але все ще мають дуже високу цінність у світі, а тому ціла низка країн стоїть у черзі на їхнє одержання.

"В результаті Україна опинилася в самому низу списку. Хоча Пентагон не надав жодних цифр, вважається, що у київського уряду на цей час лише близько 50 ракет", — йдеться у матеріалі.

Видання додало, що пускових установок у ЗСУ вистачає, але з обмеженим боєкомплектом їм доведеться ретельно вибирати цілі для атаки.

Варто зазначити, що в матеріалі не зазначено, звідки ці цифри.

Про відправлення ATACMS Україні стало відомо наприкінці квітня 2024 року і тоді в західних ЗМІ писали, що йдеться про передачу понад сотню ракет високої дальності.

Своєю чергою директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів 18 листопада в ефірі Еспресо, що Україна має достатньо ракет, щоб вразити всі потенційні цілі на російській території в трьохсоткілометровій зоні.

"Можемо сказати, що загальна кількість ракет і SCALP / Storm Shadow, і ATACMS дорівнює кількості тих цілей, які рахувалися на глибині РФ до 300 км. Інститут вивчення війни говорив про 250 різних цілей важливого значення, які вглиб 300 км можуть бути знищені з використанням цих далекобійних озброєнь", — говорив він.

Як повідомлялося раніше, українці завдали удару по складі боєприпасів у Брянській області, а у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у його знищенні взяли участь ATACMS. Президент України Володимир Зеленський при цьому натякнув, що Україна має не лише американські ракети для ударів по Росії, а й вітчизняні "Нептуни".