Уже в очках, но еще без лысины: как в день своей свадьбы выглядел экс-премьер Яценюк

Жена политика на 4 года старше него

Арсений Яценюк — известный украинский политик, который с 2014 по 2016 год был премьер-министром Украины. Сейчас он отошел от политических дел, занимается общественной деятельностью и помогает ВСУ. Украинцы знают Арсения Петровича давно, однако не все знают, как он выглядел в молодости.

"Телеграф" расскажет, каким был Арсений Яценюк в день своей свадьбы и как выглядит его жена Терезия.

Арсений Яценюк — история любви и свадьба

Арсений Яценюк вместе со своей женой Терезией вместе уже более 25 лет, они вырастили двух дочерей. А история их любви началась достаточно банально — это был служебный роман. На тот момент 90-х будущий премьер-министр работал в банке "Аваль", там же строила карьеру и Терезия Гук — дочь еврейских ученых-философов из Киевского политехники. При этом первый шаг к романтическим отношениям сделала именно Терезия. Это она первая пригласила коллегу Арсения Яценюка на чашку кофе. Это уже потом в интервью бывший премьер признался, что влюбился в свою жену с первого взгляда.

В сети гуляют свадебные фото молодого Арсения Яценюка и его жены Терезии. На снимках они запечатлены в ЗАГСе в день бракосочетания, а вот снимков с торжества нет в открытом доступе. На имеющихся фото можно заметить, что политик с молодости носит очки, а вот лысеть он начал позже, здесь же он с густой темной шевелюрой. А вот Терезия для росписи выбрала не классическое белое платье, а более коктейльное с серебристым переливом.

Свадебные фото Арсения Яценюка и его жены Терезии

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели Зеленский и Янукович во время их встречи до Майдана. Это было в лесу на частном корпоративе.