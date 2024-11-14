Худенькая и с пышной прической: какой была 19-летняя Юлия Тимошенко в день своей свадьбы (фото)

Политик была совсем юной, когда выходила замуж

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Она при власти уже около 30 лет и остается народным депутатом даже во время войны. Однако мало кто знает, как политик выглядела в молодости и какой она была в день собственной свадьбы в образе невесты.

"Телеграф" расскажет, как Юлия Тимошенко познакомилась со своим мужем и как она выглядела в день свадьбы.

Юлия Тимошенко — замуж в 19 лет

Юлия Тимошенко замужем за своим мужем Александром уже 45 лет. Выходя за него она взяла его фамилию. А спустя год после свадьбы тогда еще студентка Юлия Тимошенко родила единственную дочь Евгению.

А познакомились Юлия и Александр Тимошенко очень интересно. После завершения летней сессии в университете студенткой Юлия Тимошенко уехала на лето работать старшей вожатой в пионерский лагерь. Там же пионервожатым устроился ее друг Александр Тимошенко. Пионервожатые не просто подружились, но и горячо влюбились. Когда лето и подработка в лагере закончились влюбленные решили сразу же соединить свои судьбы и поженились.

В сети есть архивные свадебные фотографии, на которых Юлию Тимошенко можно увидеть в образе невесты. В то время она была худенькой и хрупкой 19-летней девушкой. Для свадьбы политик выбрала закрытое длинное платье, которое красиво подчеркнуло фигуру. А на ее голове была пышная замысловатая прическа с прикрепленной длинной фатой. На одном из снимком муж Александр с густой темной шевелюрой держит новоиспеченную жену на руках.

Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал, как выглядит муж Юлии Тимошенко, сколько ему лет и чем он занимается. Он много лет живет в тени жены-политика.