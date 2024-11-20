Вже в окулярах, але ще без лисини: як у день свого весілля виглядав експрем’єр Яценюк

Дружина політика на 4 роки старша за нього

Арсеній Яценюк — відомий український політик, який з 2014 до 2016 року був прем’єр-міністром України. Зараз він відійшов від політичних справ, займається громадською діяльністю та допомагає ЗСУ. Українці знають Арсенія Петровича давно, проте не всі знають, як він виглядав у молодості.

"Телеграф" розповість, яким був Арсеній Яценюк у день свого весілля та як виглядає його дружина Терезія.

Арсеній Яценюк — історія кохання та весілля

Арсеній Яценюк разом із своєю дружиною Терезією разом уже понад 25 років, вони виростили двох доньок. А історія їхнього кохання почалася досить банально — це був службовий роман. На той момент 90-х майбутній прем’єр-міністр працював у банку "Аваль", там же будувала кар’єру і Терезія Гук – дочка єврейських вчених-філософів із Київської політехніки. При цьому перший крок до романтичних відносин зробила саме Терезія. Це вона перша запросила колегу Арсенія Яценюка на чашку кави. Це вже потім в інтерв’ю колишній прем’єр зізнався, що закохався у свою дружину з першого погляду.

У мережі гуляють весільні фото молодого Арсенія Яценюка та його дружини Терезії. На знімках вони відображені в РАГСі в день одруження, а ось знімків з бенкету немає у відкритому доступі. На наявних фото можна помітити, що політик з молодості носить окуляри, а ось лисіти він почав пізніше, тут же він із густою темною шевелюрою. А ось Терезія для розпису обрала не класичну білу сукню, а більш коктейльну зі сріблястим переливом.

Весільні фото Арсенія Яценюка та його дружини Терезії

Весільні фото Арсенія Яценюка та його дружини Терезії

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали Зеленський та Янукович під час їхньої зустрічі до Майдану. Це було у лісі на приватному корпоративі.