Вже в окулярах, але ще без лисини: як у день свого весілля виглядав експрем’єр Яценюк
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Дружина політика на 4 роки старша за нього
Арсеній Яценюк — відомий український політик, який з 2014 до 2016 року був прем’єр-міністром України. Зараз він відійшов від політичних справ, займається громадською діяльністю та допомагає ЗСУ. Українці знають Арсенія Петровича давно, проте не всі знають, як він виглядав у молодості.
"Телеграф" розповість, яким був Арсеній Яценюк у день свого весілля та як виглядає його дружина Терезія.
Арсеній Яценюк — історія кохання та весілля
Арсеній Яценюк разом із своєю дружиною Терезією разом уже понад 25 років, вони виростили двох доньок. А історія їхнього кохання почалася досить банально — це був службовий роман. На той момент 90-х майбутній прем’єр-міністр працював у банку "Аваль", там же будувала кар’єру і Терезія Гук – дочка єврейських вчених-філософів із Київської політехніки. При цьому перший крок до романтичних відносин зробила саме Терезія. Це вона перша запросила колегу Арсенія Яценюка на чашку кави. Це вже потім в інтерв’ю колишній прем’єр зізнався, що закохався у свою дружину з першого погляду.
У мережі гуляють весільні фото молодого Арсенія Яценюка та його дружини Терезії. На знімках вони відображені в РАГСі в день одруження, а ось знімків з бенкету немає у відкритому доступі. На наявних фото можна помітити, що політик з молодості носить окуляри, а ось лисіти він почав пізніше, тут же він із густою темною шевелюрою. А ось Терезія для розпису обрала не класичну білу сукню, а більш коктейльну зі сріблястим переливом.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали Зеленський та Янукович під час їхньої зустрічі до Майдану. Це було у лісі на приватному корпоративі.