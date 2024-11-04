Света в Украине может не быть до 20 часов зимой. Какие области под особой угрозой (карта)

Есть несколько условий, которые могут привести к такому сценарию

Этой зимой в Украине отключения электроэнергии могут достигать 20 часов в сутки. Такой сценарий возможен, если температура опустится ниже минус 10 градусов, и при этом россияне выведут из строя АЭС.

Такой прогноз сделал Александр Харченко, исполнительный директор Центра исследований энергетики и советник украинского правительства по вопросам энергетики. Об этом пишет Politico.

Это означает отсутствие тепла в домах, отсутствие электроэнергии на предприятиях, необходимых для ведения войны, а также то, что украинцы все больше будут покидать страну в поисках убежища.

"Мы ожидаем… очень суровую зиму", — сказал один высокопоставленный чиновник США. "Люди будут умирать в своих домах, потому что Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру".

Издание также публикует карту Украины, на которой указаны области, находящиеся под особым риском этой зимой.

В то же время главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Геннадий Рябцев сказал, что только в конце августа Россия выпустила более 200 ракет и беспилотников по объектам электроэнергетики Украины. В результате мощности по производству электроэнергии в стране сократились более чем на 9 гигаватт. Это восемь электростанций и более 800 объектов теплоснабжения — все они выведены из эксплуатации.

Рябцев полагает, что "наиболее реалистичный сценарий", с которым Украина может столкнуться этой зимой, предполагает ограничение подачи электроэнергии в промышленность и домохозяйства на 8–14 часов в сутки.

"Российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не может гарантировать защиту недавно восстановленных объектов от атак… из-за отсутствия многоуровневых систем противовоздушной и противоракетной обороны", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, от чего будет зависеть ситуация с электричеством зимой и может ли Украина пройти этот сезон без отключений.