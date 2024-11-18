Даже когда восстановят энергосистему? Сколько еще в Украине будут отключать свет

Для восстановления энергосистемы понадобится 3-4 дня

Графики отключения света, которые ввели в Украине после массированного обстрела РФ, вероятнее всего, будут вводиться до конца недели, а может и дольше. При этом энергосистему восстановят гораздо быстрее.

Такое мнение выразил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, для восстановления энергосистемы понадобится 3-4 дня, но отключения света могут быть и на следующей неделе.

"Неизвестно какой будет ситуация с импортной электроэнергией, но она очень дорогая — в пять раз дороже, чем в Украине. Её закупка — это прямые убытки для наших энергокомпаний. Поэтому тут нужно восстановить нашу генерацию, а нужно говорить, что попадания были не только в инфраструктуру "Укрэнерго", но и по нашей генерации, которая покрывает пиковые нагрузки утром и вечером. Это может сформировать такую ситуацию, что мы можем быть вынуждены продолжить отключения и на этой неделе, и даже на следующей", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе очень тяжелая ситуация после обстрелов. Люди без света и выстраиваются в очереди за водой.